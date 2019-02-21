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ПСЖ попрощался с Лассаной Диарра

ПСЖ попрощался с Лассаной Диарра
18:52 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: "Пари Сен-Жермен" в своём официальном "твиттере" объявил о расторжении соглашения с полузащитником Лассана Диарра.

Контракт французского футболиста с парижским клубом был рассчитан до лета этого года.

Ранее сообщалось, что Диарра должен в ближайшее время объявить о завершении профессиональной карьеры. Футболист намерен заняться инвестициями в личные проекты и прежде всего в свой энергетический напиток Heroic Sport.

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33-летний Диарра перешёл в "ПСЖ" прошлой зимой из "Аль-Джазиры" на правах свободного агента. Ранее он играл за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", "Анжи", "Локомотив" и "Марсель". Лассана является чемпионом Испании и Франции, а также обладателем Кубков Англии (дважды), Испании и Франции. За сборную Франции сыграл 34 матча.

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ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Лассана Диарра.
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