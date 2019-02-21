ПСЖ попрощался с Лассаной Диарра

Новости спорта: "Пари Сен-Жермен" в своём официальном "твиттере" объявил о расторжении соглашения с полузащитником Лассана Диарра.

Контракт французского футболиста с парижским клубом был рассчитан до лета этого года.

Ранее сообщалось, что Диарра должен в ближайшее время объявить о завершении профессиональной карьеры. Футболист намерен заняться инвестициями в личные проекты и прежде всего в свой энергетический напиток Heroic Sport.

33-летний Диарра перешёл в "ПСЖ" прошлой зимой из "Аль-Джазиры" на правах свободного агента. Ранее он играл за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", "Анжи", "Локомотив" и "Марсель". Лассана является чемпионом Испании и Франции, а также обладателем Кубков Англии (дважды), Испании и Франции. За сборную Франции сыграл 34 матча.