Арсенал 3:0 БАТЭ: события матча

Сегодня, 21 февраля, в Лондоне на стадионе "Арсенал" местный клуб примет белорусский БАТЭ в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Игра начнется в 19:55 по киевскому времени, рассудит встречу испанская бригада рефери во главе с Альберто Ундиано Мальенко. В первом матче команда из Борисова сенсационно обыграла Канониров со счетом 1:0.
Текстовая онлайн-трансляция матча:
Арсенал 3:0 БАТЭ
Голы: Волков 4' (АГ), Мустафи 39', Папастатопулос 60'
(Первый матч 0:1)
Матч окончен.
2 минуты добавлено к матчу.
89' - Арсенал откровенно не спешит в атаку, катая мяч на чужой половине поля.
81' - Дубаич забежал в офсайд.
78' - Замена у Арсенала: Денис Суарес меняет Мхитаряна.
78' - Симович пробил издали - мимо ворот.
71' - Замена у гостей: Дубаич сменил Скавыша.
71' - Опасно! Обамеянг не реализовал фактически выход один на один.
67' - Озил пробил слету с метров 12-и - мимо ворот.
64' - Замена у гостей: Березкин меняет Драгуна.
64' - Замена у Арсенала: Торрейра меняет Гендузи.
60' - Гол! Папастатопулос забивает головой после подачи с углового.
58' - Замена у гостей: Глеб меняет Багу.
56' - Замена у Арсенала: Сократис меняет Косельни.
54' - Опасно! Щербицкий спасает свои ворот после удара Ивоби.
50' - Джака пробил издали - выше ворот.
48' - Гендузи пробил сходу с метров 20-и - мимо ворот.
47' - Монреаль пробил слету - мимо ворот.
Начался второй тайм.
Первый тайм окончен. Перерыв.
1 минута добавлена к первому тайму.
39' -Гол! Мустафи забивает головой после подачи с углового.
38' - Озил пробил слету с метров 10-и - выше ворот.
34' - Лихтштайнер пробил слету с метров 25-и- мимо ворот.
32' - Джака пробил с метров 25-и - выше ворот.
30' - Обамеянг пробил головой после подачи с левого фланга - чуть выше перекладины.
29' - Щербицкий справился с ударом Обамеянга с разворота.
23' - Ивоби нарушил правила в атаке.
20' - Щербицкий справился с дальним ударом Джаки.
14' - Милич пошел в опасную борьбу с Косельни - нарушение правил со стороны игрока БАТЭ.
9' - Опасно! Драгун пробивал с метров пяти - Лихтштайнер выносит мяч с линии ворот.
8' - Атака гостей завершилась мощным ударом Скавыша с острого угла - рядом со штангой.
8' - Мхитарян пробил сходу с линии штрафной - выше ворот.
7' - Опасно! Ивоби пробил с метров 12-и - рядом со штангой.
4' - Гол! Волков срезает в свои ворота после прострела Обамеянга.
3' - Щербицкий в игре - кипер гостей отбивает мяч после навеса с левого фланга.
2' - Ожидаемо, Арсенал взял мяч под контроль.
Матч начался!
Составы команд:
Арсенал: Чех — Лихтштайнер, Мустафи, Косельни (к), Монреаль — Гендузи, Г.Джака — Мхитарян, Озил, Ивоби — Обамеянг.
Запасные: Лено, Папастатопулос, Рамсей, Торрейра, Денис Суарес, Колашинац, Нкетиа.
БАТЭ: Щербицкий — Риос, З.Волков, Филипенко, А.Филипович — Симович, Драгун — Милич, Д.Бага, Стасевич (к) — Скавыш.
Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Дубаич, А.Глеб, Немирко, Мукам.