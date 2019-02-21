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Арсенал 3:0 БАТЭ: события матча

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Арсенал 3:0 БАТЭ: события матча
18:56 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: 21 февраля Арсенал принимает БАТЭ в рамках матча 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня, 21 февраля, в Лондоне на стадионе "Арсенал" местный клуб примет белорусский БАТЭ в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Игра начнется в 19:55 по киевскому времени, рассудит встречу испанская бригада рефери во главе с Альберто Ундиано Мальенко. В первом матче команда из Борисова сенсационно обыграла Канониров со счетом 1:0.

Текстовая онлайн-трансляция матча:

Арсенал 3:0 БАТЭ

Голы: Волков 4' (АГ), Мустафи 39', Папастатопулос 60'

(Первый матч 0:1)

Матч окончен.

2 минуты добавлено к матчу.

89' - Арсенал откровенно не спешит в атаку, катая мяч на чужой половине поля.

81'Дубаич забежал в офсайд.

78' - Замена у Арсенала: Денис Суарес меняет Мхитаряна.

78' - Симович пробил издали - мимо ворот.

71' - Замена у гостей: Дубаич сменил Скавыша.

71' - Опасно! Обамеянг не реализовал фактически выход один на один.

67' - Озил пробил слету с метров 12-и - мимо ворот.

64' - Замена у гостей: Березкин меняет Драгуна.

64' - Замена у Арсенала: Торрейра меняет Гендузи.

60' - Гол! Папастатопулос забивает головой после подачи с углового.

58' - Замена у гостей: Глеб меняет Багу.

56' - Замена у Арсенала: Сократис меняет Косельни.

54' - Опасно! Щербицкий спасает свои ворот после удара Ивоби.

50' - Джака пробил издали - выше ворот.

48'Гендузи пробил сходу с метров 20-и - мимо ворот.

47' - Монреаль пробил слету - мимо ворот.

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

1 минута добавлена к первому тайму.

39' -Гол! Мустафи забивает головой после подачи с углового.

38' - Озил пробил слету с метров 10-и - выше ворот.

34' - Лихтштайнер пробил слету с метров 25-и- мимо ворот.

32' - Джака пробил с метров 25-и - выше ворот.

30' - Обамеянг пробил головой после подачи с левого фланга - чуть выше перекладины.

29' - Щербицкий справился с ударом Обамеянга с разворота.

23' - Ивоби нарушил правила в атаке.

20' - Щербицкий справился с дальним ударом Джаки.

14' - Милич пошел в опасную борьбу с Косельни - нарушение правил со стороны игрока БАТЭ.

9' - Опасно! Драгун пробивал с метров пяти - Лихтштайнер выносит мяч с линии ворот.

8' - Атака гостей завершилась мощным ударом Скавыша с острого угла - рядом со штангой.

8' - Мхитарян пробил сходу с линии штрафной - выше ворот.

7' - Опасно! Ивоби пробил с метров 12-и - рядом со штангой.

4' - Гол! Волков срезает в свои ворота после прострела Обамеянга.

3' - Щербицкий в игре - кипер гостей отбивает мяч после навеса с левого фланга.

2' - Ожидаемо, Арсенал взял мяч под контроль.

Матч начался!

Составы команд:

Арсенал: Чех — Лихтштайнер, Мустафи, Косельни (к), Монреаль — Гендузи, Г.Джака — Мхитарян, Озил, Ивоби — Обамеянг.

Запасные: Лено, Папастатопулос, Рамсей, Торрейра, Денис Суарес, Колашинац, Нкетиа.

БАТЭ: Щербицкий — Риос, З.Волков, Филипенко, А.Филипович — Симович, Драгун — Милич, Д.Бага, Стасевич (к) — Скавыш.

Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Дубаич, А.Глеб, Немирко, Мукам.

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