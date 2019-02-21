Зенит - Фенербахче: Ракицкий выйдет в старте

Новости спорта: "Зенит" и "Фенербахче" объявили составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, первая игра завершилась домашней победой турецкого клуба со счетом 1:0.

Составы команд:

"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Ракицкий, Смольников, Эрнани, Барриос, Оздоев, Азмун, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Краневиттер, Луиш Нету, Набиуллин, Мак, Заболотный, Мусаев.

"Фенербахче": Текин, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Чифтпинар, Топал, Жаилсон, Эльмас, Потук, Мозес, Айю.

Запасные: Демирель, Кейбаши, Арслан, Фрей, Слимани, Нойштедтер, Акбулут.

Матч "Зенит" — "Фенербахче" состоится сегодня, 21 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнётся в 19:55 по киевскому времени.