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Зенит - Фенербахче: Ракицкий выйдет в старте

Зенит - Фенербахче: Ракицкий выйдет в старте
19:27 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: "Зенит" и "Фенербахче" объявили составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, первая игра завершилась домашней победой турецкого клуба со счетом 1:0.

Составы команд:

"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Ракицкий, Смольников, Эрнани, Барриос, Оздоев, Азмун, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Краневиттер, Луиш Нету, Набиуллин, Мак, Заболотный, Мусаев.

"Фенербахче": Текин, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Чифтпинар, Топал, Жаилсон, Эльмас, Потук, Мозес, Айю.

Запасные: Демирель, Кейбаши, Арслан, Фрей, Слимани, Нойштедтер, Акбулут.

Матч "Зенит" — "Фенербахче" состоится сегодня, 21 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнётся в 19:55 по киевскому времени.

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Лига Европы, ФК Фенербахче, ФК Зенит, Футбол, Новости футбола, ЛЕ.
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