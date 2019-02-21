Зенит - Фенербахче: Ракицкий выйдет в старте

Напомним, первая игра завершилась домашней победой турецкого клуба со счетом 1:0.
Составы команд:
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Ракицкий, Смольников, Эрнани, Барриос, Оздоев, Азмун, Дриусси, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Краневиттер, Луиш Нету, Набиуллин, Мак, Заболотный, Мусаев.
"Фенербахче": Текин, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Чифтпинар, Топал, Жаилсон, Эльмас, Потук, Мозес, Айю.
Запасные: Демирель, Кейбаши, Арслан, Фрей, Слимани, Нойштедтер, Акбулут.
Матч "Зенит" — "Фенербахче" состоится сегодня, 21 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнётся в 19:55 по киевскому времени.