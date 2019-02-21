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Динамо минимально обыграло Олимпиакос

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Динамо минимально обыграло Олимпиакос
23:53 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: 21 февраля Динамо принимало Олимпиакос.

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы проходила в Киеве на стадионе "Олимпийский" и завершилась победой Динамо со счетом 1:0. Этот результат позволил киевлянам пробиться в следующий раунд Лиги Европы, греческая команда покидает еврокубки.

Первый тайм проходил в среднем темпе, без особых опасностей у ворот. Футболисты много боролись и, казалось, хотели больше не пропустить, чем забить.  В итоге удача улыбнулась хозяевам. На 32-й минуте встречи дебютный гол за Динамо забил испанец Фран Соль: форвард не сплоховал после прострела Миколенко с левого фланга. В концовке первой половины все тот же Соль мог удваивать счет, однако не сумел переиграть кипера гостей в ближнем бою.

Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)

Во второй половине встречи инициатива была на стороне хозяев, однако более острые моменты были созданы у ворот Динамо. Лишь уверенная игра Дениса Бойко помогла подопечным Хацкевича оставить свои ворота "сухими".

Динамо 1:0 Олимпиакос

Гол: Соль 32'

Предупреждения: Вербич 22', Кендзера 24', Шепелев 79' - Сиссе 22', Поденсе 45', Герреро 66'

(Первый матч 2:2)

Обзор матча:

Составы команд:

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шепелев – Цыганков, Шапаренко (Гармаш 75'), Вербич – Соль.

Олимпиакос: Са – Торосидис, Сиссе, Мерия, Цимикас – Бухалакис (Натхо 65'), Гильерме – Поденсе, Фортунис (Герреро 65'), Диаш (Масурас 46') – Хассан.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 22 февраля.

Напомним, ранее Шахтер уступил Айнтрахту и вылетел из турнира. Таким образом Динамо осталось единственной украинской командой в Лиге Европы.

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