Айнтрахт - Шахтер: как Горняки вылетели из Лиги Европы (Видео)

Шахтер крупно уступил Айнтрахту и покинул розыгрыш Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча.
Айнтрахт - Шахтер 4:1
Голы: Йович, 23, Алле, 27, 80, Ребич, 88 — Мораес, 63.
Айнтрахт: Трапп — да Коста, Абрахам, Хинтеррегер, Ндика, Костич — Хасебе, Роде (Виллемс, 74) — Гачинович (Де Гузман, 90) — Алле, Йович (Ребич, 71).
Шахтер: Пятов — Бутко (Болбат, 66), Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Коваленко (Кайоде, 80), Патрик — Соломон (Майкон, 46), Марлос, Тайсон — Мораес.
Предупреждения: Абрахам, Роде, Алле — Матвиенко, Мораес.