Динамо первым узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Новости спорта: В Лиге Европы УЕФА определились все участники стадии 1/8 финала, которые будут разбиты на пары в ходе церемонии жеребьевки в швейцарском Ньоне 22 февраля.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, киевское "Динамо" первым получит соперника в 1/8 финала Лиги Европы

"Жеребьевка слепая, сеяных команд нет, клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не смогут попасть в одну пару. При жеребьевке киевское "Динамо" автоматически попадет в первую пару", говорится в пресс-релизе организации.

В церемонии жеребьевки примут участие 16 победителей пар 1/16 финала: "Айнтрахт" (Германия), "Арсенал" (Англия), "Бенфика" (Португалия), "Валенсия" (Испания), "Вильяреал" (Испания), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Динамо" (Киев, Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Зенит" (Россия), "Интер" (Италия), "Краснодар" (Россия), "Наполи" (Италия), "Ренн" (Франция), "Севилья" (Испания), "Славия" (Чехия), "Челси" (Англия).

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 и 14 марта.

Напомним, киевское "Динамо" в 1/16 финала по сумме двух матчей обыграло греческий "Олимпиакос" (2:2, 1:0). Донецкий "Шахтер" на этой стадии турнира досрочно завершил еврокубковый сезон уступив "Айнтрахту" (2:2, 1:4).