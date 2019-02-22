Динамо - Олимпиакос: слова Хацкевича после матча

Новости спорта: Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу над "Олимпиакосом" и выход в 1/8 Лиги Европы.

- Очень тяжелый матч. Тяжелое поле, но, самое главное, что результат в нашу пользу. Фрагментами, при переходе из обороны в атаку, смотрелись здорово. Второй тайм провели не так ярко, но Бойко сыграл надежно в воротах. Много моментов не реализовали, но забили мяч, который позволил нам пройти дальше.

- Гол – домашняя заготовка или возник спонтанно?

- Первый гол на выезде – тоже через фланг, тоже получилось. Мы просили больше передач, больше прострелов на ближнюю штангу. Наверное, "Олимпиакос" тоже сделал работу над ошибками, контролировал второй тайм. Миколенко прострелил, Соль замкнул. Здорово получилось.

- После первого матча специалисты отмечали физическую подготовку, ведь в Греции второй тайм провели лучше. Сегодня – наоборот…

- Вторая официальная игра, есть давление, физическое и психологическое. Во втором тайме у нас в контратаку выбегало больше людей, чем возвращалось.Но физическим состоянием я доволен. Плюс тяжелое поле. Но ребята знают, что в атаку нужно бежать быстро, а в оборону – в два раза быстрее. Но я доволен тем, как бежали и вперед, и назад.

- Нынешняя команда "Динамо" сильнее прошлогодней на данном этапе Лиги Европы?

- Та команда была опытнее. Эта – молодая, с юношеским задором. Сравнивать команды я не вижу смысла.

- Пока история повторяется, снова 1/8 финала. Что нужно учесть, имея прошлогодний опыт, чтобы пройти дальше?

- Давайте дождемся жеребьевки, опытные команды прошли дальше. Завтрашний день покажет, кто нам попадется в соперники. Такие матчи добавляют нам опыта.

- На Соля возлагаются большие надежды. Как вы считаете, на кого Франу нужно ориентироваться по типажу?

- В "Динамо" играло много разных нападающих, обладатели "Золотого мяча". В первую очередь он должен быть Франом Солем.