Потенциальные соперники Динамо по 1/8 финала Лиги Европы

Среди них – и киевское "Динамо". Наша команда на следующем этапе может встретиться с одной из 13 команд. Среди них:
"Арсенал" (Англия)
"Челси" (Англия)
"Наполи" (Италия)
"Интер" (Италия)
"Вильярреал" (Испания)
"Валенсия" (Испания)
"Севилья" (Испания)
"Зальцбург" (Австрия)
"Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Ренн" (Франция)
"Айнтрахт" (Германия)
"Бенфика" (Португалия)
"Славия" (Чехия)
Еще две команды – питерский "Зенит" и "Краснодар" – не могут попасть "Динамо", поскольку УЕФА разводит клубы из Украины и России вплоть до финального матча.
Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 22 февраля, в швейцарском Ньоне, начало – в 14:00 по киевскому времени. Примечательно, что соперник "Динамо" определится первым.
Матчи этой стадии пройдут 7 и 14 марта.