Потенциальные соперники Динамо по 1/8 финала Лиги Европы

Новости спорта: По итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы определились 16 команд, которые продолжат борьбу в еврокубке.

Среди них – и киевское "Динамо". Наша команда на следующем этапе может встретиться с одной из 13 команд. Среди них:

"Арсенал" (Англия)

"Челси" (Англия)

"Наполи" (Италия)

"Интер" (Италия)

"Вильярреал" (Испания)

"Валенсия" (Испания)

"Севилья" (Испания)

"Зальцбург" (Австрия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Ренн" (Франция)

"Айнтрахт" (Германия)

"Бенфика" (Португалия)

"Славия" (Чехия)

Еще две команды – питерский "Зенит" и "Краснодар" – не могут попасть "Динамо", поскольку УЕФА разводит клубы из Украины и России вплоть до финального матча.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 22 февраля, в швейцарском Ньоне, начало – в 14:00 по киевскому времени. Примечательно, что соперник "Динамо" определится первым.

Матчи этой стадии пройдут 7 и 14 марта.