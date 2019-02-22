Фонсека назвал причины поражения Шахтера от Айнтрахта

Новости спорта: Пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки после поражения от Айнтрахта в 1/16 финала Лиги Европы.

– Паулу, какой момент в матче вы можете назвать ключевым?

– На самом деле, когда приезжаешь на ответный поединок после такого результата, должен понимать, что не можешь пропускать. "Айнтрахт" впервые добирается до наших ворот и забивает. Затем вскоре пенальти – и второй. При счете 0:2 в начале встречи очень сложно изменить исход игры. Тем более что первый гол был забит в ситуации, которую мы полностью изучали: в штрафной были три наших футболиста и один из "Айнтрахта". Просто нельзя пропускать таким образом.

– Кого больше всего не хватило вашей команде?

– Из футболистов? Что значит "не хватило"? Мы играем с теми, кто у нас есть. Не хватило Степаненко и Кривцова, оба очень важны.

– Оцените, пожалуйста, игру "Айнтрахта". Как вы считаете, насколько далеко он может пройти в турнире?

– Прежде всего хочу поздравить "Айнтрахт", он в следующем раунде абсолютно закономерно. Когда ты забиваешь сопернику шесть мячей, то заслуживаешь пройти дальше. Если оценивать игру, уже с самого начала они чувствовали себя достаточно комфортно: впервые добравшись до наших ворот, забили, затем – пенальти и счет 2:0. Это очень сильная и опытная команда. Франкфуртцы сделали то, что происходит не так часто. Они опустили свои линии и усложнили нашу задачу в создании моментов. Тем не менее во втором тайме мы среагировали: удалось забить один мяч, было еще два голевых эпизода. Хозяева же, в свою очередь, очень грамотно выходили в контратаку и смогли отличиться еще. В любом случае могу только поздравить "Айнтрахт", пожелать удачи и пройти как можно дальше.

– Расскажите о заменах, в частности Соломона уже после первого тайма.

– Замена Соломона ни в коем случае не связана с его эффективностью. Он очень молодой игрок, всего 19 лет, проводил первый матч такого уровня в стартовом составе "Шахтера". Здесь более стратегический вопрос: нам не хватало игрока, который находился бы в непосредственной близости к Мораесу. Принял решение перевести Тайсона на левый фланг, а Коваленко – под нападающего, поскольку он очень опытен в этом. Изменения были сделаны для более качественной атаки, и это действительно сработало. Во втором тайме мы создавали больше моментов и были намного острее.