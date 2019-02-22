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Хюттер подвел итоги матча Айнтрахт - Шахтер

Хюттер подвел итоги матча Айнтрахт - Шахтер
10:22 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер прокомментировал выход в 1/8 финала Лиги Европы.

– Сегодня замечательный еврокубковый вечер. Наша команда подарила болельщикам праздник. Хочу отметить великолепную поддержку. Мы показали отличный футбол с сильным соперником, который регулярно выступает в Лиге чемпионов. На этом фоне отрадно пройти в следующий раунд Лиги Европы. Также доволен тем фактом, что все игроки атакующей линии забили. Поздравляю команду: проявили характер, эмоции и самоотдачу.

– Старт был довольно сумбурным и хаотичным. Вы знали о том, что произошло перед началом матча?

– Не совсем, слышал буквально краем уха, поскольку был полностью сосредоточен на игре, общался с футболистами и мотивировал их.

– Как оцените Хинтереггера в роли центрального защитника в тройке и Хасебе на позиции опорного хавбека? Когда вы приняли решение по Макото?

Айнтрахт - Шахтер: как Горняки вылетели из Лиги Европы (Видео)

– Исходили из того, что выпал Фернандес, а Хасебе может сыграть опорника. Также выздоровел Абрахам, и это радует. Матч показал, что мы приняли правильные решения. Хинтереггер и Хасебе выступили хорошо, а Макото еще и постоянно помогал защите.

– Вы говорили, что любите атакующий футбол, но всегда должен быть план Б. Сегодня мы видели, что "Айнтрахт" много работал в защите. Как считаете, такая комбинация атакующей и оборонительной игры может завести команду далеко в этом турнире?

– Конечно, все мы хотим видеть зрелищный футбол, но вместе с тем, если хочешь пройти в следующий раунд, в матчах нужно побеждать. Результат первой встречи – 2:2. Важно было исходить именно из этого и подобрать правильную тактику, в первую очередь успешно обороняться, закрывать все зоны и прессинговать, как только "Шахтер" оказывался с мячом. На мой взгляд, нам хорошо это удалось.

– Вы могли бы сравнить выступления в Лиге Европы и Бундеслиги в плане тактики и выбора игроков?

– Считаю, сегодня провели лучший матч во второй части сезона. Мы понимали, что полностью нейтрализовать футболистов "Шахтера" будет невозможно, но подобрали правильную тактику и действовали замечательно. Очень надеюсь, что этот результат придаст нам уверенности. Атмосфера на стадионе в еврокубковых матчах даже лучше, чем в Бундеслиге, и меня радует то, как команда проводит эту кампанию. Рассчитываю, что победа добавит мотивации перед встречей с "Ганновером".

– Оцените гол Алле, забитый в тот момент, когда "Шахтер" был крайне опасен и дважды попал в перекладину.

– Я должен отметить всю атакующую линию, но мяч Алле действительно был очень красивым. Первый раз мы забили после перечи да Косты – Йович здорово замкнул. Ну а третий мяч, считаю, решил исход поединка. Наша контратака увенчалась успехом.

– Был период, когда вы не контролировали ход матча? Или отдать инициативу сопернику при счете 2:0 – осознанный шаг?

– Да, были проблемы с 60-й до 80-й минуты. "Шахтер" оказывал на нас сильное давление, имел несколько моментов, но ему просто не повезло. А в некоторых эпизодах нас спас Трапп. Забив дважды, мы уже могли играть по счету, нам не приходилось сломя голову бежать вперед. Я понимал: если мы немного сядем в оборону, у нас будет возможность проводить контратаки. Цель была именно такой.

– Да Коста после финального свистка чуть не заплакал и сказал, что его просто захлестывали эмоции. А что ощущали вы?

– Мы победили не с минимальным счетом, а 4:1. Это очень радует. В перерыве сказал ребятам, что нужно выложиться на все 100 процентов, отдать все силы на поле. Именно это они и сделали, за что хочу их похвалить. Да Коста устал физически и эмоционально: такой матч – большое психологическое давление.

– "Айнтрахт" редко участвует в еврокубках, но в этом турнире в 8 поединках у вас 7 побед и 1 ничья. Лично вы не удивлены такими результатами на фоне топ-клубов?

– Я очень счастлив, возможно, немного удивлен, если учесть тот факт, что конкретно сейчас мы не лучшим образом выступаем в Бундеслиге. "Айнтрахт" не играл в 1/8 финала 24 года, хотя у нас клуб больших еврокубковых традиций. Поэтому все мы очень рады выходу в следующий этап.

– Где будете наблюдать за жеребьевкой?

– Я горжусь своей командой, завтра будем смотреть все вместе – с футболистами и сотрудниками клуба. Хотелось бы, чтобы достался интересный клуб, а также чтобы нашим болельщикам было недалеко ехать на выезд. В принципе, примем любой жребий и сыграем с удовольствием. Я наслаждаюсь прежде всего тем, что мы в следующем раунде.

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