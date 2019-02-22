Зенит Ракицкого прошел Фенербахче в Лиге Европы (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы Зенит - Фенербахче.

"Зенит" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы нанёс поражение "Фенербахче". Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

"Зенит" вышел вперёд в самом начале встречи. Новичок команды Сердар Азмун грудью скинул мяч под удар Магомеду Оздоеву. На 37-й минуте преимущество хозяев удвоил уже Азмун, замкнув навесную передачу Себастьяна Дриусси. Ещё до перерыва турецкие футболисты сократили отставание в счёте: отличный удар в девятку удался Мехмету Топалу. Победный мяч в составе "Зенита" на 76-й минуте забил Азмун. Иранец после передачи Дзюбы вышел один на один с голкипером "Фенербахче" и использовал шанс.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал "Зенит". Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы.