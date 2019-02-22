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Где и когда смотреть жеребьевку Лиги Европы 22 февраля

Где и когда смотреть жеребьевку Лиги Европы 22 февраля
11:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сегодня, 22 февраля, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19.

Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" пробилось в следующий раунд турнира, победив дома "Олимпиакос".

Борьбу в турнире также продолжат: "Севилья" (Испания), "Интер" (Италия), "Валенсия" (Испания), "Наполи" (Италия), "Челси" (Англия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Арсенал" (Англия), "Динамо" З (Хорватия), "Динамо" К (Украина), "Айнтрахт" (Германия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" (Чехия), "Ренн" (Франция), "Бенфика" (Португалия).

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Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы пройдёт сегодня, 22 февраля, в Ньоне. Начало — в 14:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине жеребьевку покажет телеканал "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки.

На этой стадии турнира команды из одной страны могут встретиться друг с другом. УЕФА разведет Динамо и российские клубы.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта.

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