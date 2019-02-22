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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
13:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В пятницу, 22 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19.

Начало церемонии запланировано на 14:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине жеребьевку ЛЕ покажет телеканал "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию этого события.

Напомним, по итогам ответных матчей 1/16 финала в следующую стадию турнира пробилась лишь одна украинская команда - Динамо. Вчера киевляне сумели достичь позитивного результата в домашней встрече с Олимпиакосом и по итогам двух поединков обыграть греков со счетом 3:2. Шахтер, к сожалению, не сумел ничего противоставить Айнтрахту в ответной игре и покинул еврокубки.

Зенит - Вильярреал

Ренн - Арсенал

Севилья - Славия

Валенсия - Краснодар

Наполи - Ред Булл Зальцбург

Динамо (Загреб) - Бенфика

Айнтрахт - Интер

Челси примет Динамо в первом матче!

14:11 - Начинается жеребьевка! 

14:06 - В качестве звезды, которая поможет в процедуре жеребьевки, приглашен Андрес Палоп - трехкратный победитель Кубка УЕФА. Украинским болельщикам он известен в первую очередь как вратарь, который на последних секундах забил гол в ворота Шахтера в 1/8 финала Кубка УЕФА сезона 2006/07.

14:03 - На сцену для объяснений всех нюансов жеребьевки вышел генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти.

14:02 - Зрителям продемонстрировали ролик, в котором показан путь команд к 1/8 финала ЛЕ.

14:00 - В Ньоне началась церемония жеребьевки.

Кроме Динамо в 1/8 финала Лиги Европы попали такие команды:"Севилья", "Интер", "Валенсия", "Наполи", "Челси", "Ред Булл Зальцбург", "Арсенал", "Динамо" (Загреб), "Краснодар", "Зенит", "Айнтрахт", "Вильярреал", "Славия", "Ренн" и "Бенфика".

Динамо - Олимпиакос: лучшие моменты матча (Фото)

По решению УЕФА российские клубы и украинская команда будут разведены. Кроме того, на этой стадии турнира могут пересектись клубы с одной ассоциации. Отметим, киевское Динамо первым узнает соперника.

Матчи 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта.

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