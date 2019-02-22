ФИФА наказала Челси трансферным баном

Новости спорта: Лондонский Челси не сможет подписывать новых футболистов на протяжении целого года.

По информации BBC, Челси было запрещено подписывать новых игроков в следующих двух трансферных окнах за нарушение правил ФИФА в отношении международных переходов и регистрации игроков в возрасте до 18 лет.

ФИФА признала Челси виновным. Ранее было обнаружено 29 эпизодов с нарушением регламента по трансферам и регистрации молодых футболистов. Таким образом, в следующие два трансферных окна — летом 2019 и зимой 2020 года — Челси не сможет подписывать игроков.

Кроме того клуб получи штраф в размере 600 тысяч швейцарских франков.

Примечательно, что неизвестно, сможет ли Челси выкупить контракт Гонсало Игуаина, который в данный момент выступает на правах аренды из Ювентуса.