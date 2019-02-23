Не предатель: Сурскис назвал Мораеса обманщиком

Новости спорта: Президент Динамо поставил точку в истории с переходом Жуниора Мораеса из киевского клуба в Шахтер.

По итогам минувшего сезона форвард Жуниор Мораес покинул «Динамо» и перебрался в «Шахтер», хотя президент киевского клуба Игорь Суркис утверждает, что игрок обещал этого не делать.

«Мораес хотел остаться, очень хотел. Я с ним встречался, он клялся вот здесь, сидя в офисе. В жизни никогда, только разве что в Китай или какой-то другой клуб».

«А в это время подписал контракт с «Шахтером». Может быть, больше денег предложили. Может быть, хочет с бразильцами играть».

«Предатель ли он для меня? Нет. Он - обманщик, не предатель. Он мог мне все в глаза сказать. Мол, я принял решение, я подписал контракт. Он свое решение принял зимой».

«Еще полгода-год или два он поиграет в «Шахтере» и на этом все будет закончено. Завтра его поманят, предложат на 100 тысяч больше - и он забудет о «Шахтере», - заявил Суркис в интервью в передаче Вацко Live.