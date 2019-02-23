Президент Динамо отрицает передачу прав на матчи УПЛ в единый пул

Новости спорта: Игорь Суркис объяснил причины, почему не передаст права на матчи Динамо в единый телевизионный пул.

Президент «Динамо» Игорь Суркис не собирается передавать права на матчи команды в УПЛ в единый телевизионный пул, если транслятором будут телеканалы Футбол 1/2, принадлежащие Ринату Ахметову.

«Если транслятором будут телеканалы Футбол 1 и 2, то я права никуда не передам. Кроме того, для того, чтобы передать права, есть определенные сложности. У меня подписан 5-летний контракт с 2+2, и прописано, что топовые матчи в хорошее время могут быть показаны на 1+1. Контракт со штрафами. И если хотят создать единый пул и силой забрать права «Динамо» Киев, то так просто это не получится».

«Претензии к Футбол 1/2? У вас прослеживается тенденция критиковать «Динамо» в любых ситуациях - начиная от руководства и тренерского штаба. Главное - не трогайте игроков и тренеров. Контракт с 2+2? Еще 4 сезона начиная с лета. Клубы должны вернуть права? Мы никому ничего не должны. Права принадлежат клубу. Мои права никто не заставит меня передать».

«Это Федерация футбола так приняла? Это вопрос принципиальный для меня. Такой же принципиальный, как с «Мариуполем». Недопуск «Динамо» к УПЛ? Значит, будет недопуск. Если украинский футбол это устраивает, будет недопуск. Или Федерации нужно выиграть суды у 2+2, освободить меня от штрафов».

«Я не готов, чтобы матчи «Динамо» в УПЛ показывали на Футбол 1/2», - заявил Суркис в интервью в программе Вацко Live.