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Президент Динамо отрицает передачу прав на матчи УПЛ в единый пул

Президент Динамо отрицает передачу прав на матчи УПЛ в единый пул
03:02 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Игорь Суркис объяснил причины, почему не передаст права на матчи Динамо в единый телевизионный пул.

Президент «Динамо» Игорь Суркис не собирается передавать права на матчи команды в УПЛ в единый телевизионный пул, если транслятором будут телеканалы Футбол 1/2, принадлежащие Ринату Ахметову.

«Если транслятором будут телеканалы Футбол 1 и 2, то я права никуда не передам. Кроме того, для того, чтобы передать права, есть определенные сложности. У меня подписан 5-летний контракт с 2+2, и прописано, что топовые матчи в хорошее время могут быть показаны на 1+1. Контракт со штрафами. И если хотят создать единый пул и силой забрать права «Динамо» Киев, то так просто это не получится».

«Претензии к Футбол 1/2? У вас прослеживается тенденция критиковать «Динамо» в любых ситуациях - начиная от руководства и тренерского штаба. Главное - не трогайте игроков и тренеров. Контракт с 2+2? Еще 4 сезона начиная с лета. Клубы должны вернуть права? Мы никому ничего не должны. Права принадлежат клубу. Мои права никто не заставит меня передать».

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«Это Федерация футбола так приняла? Это вопрос принципиальный для меня. Такой же принципиальный, как с «Мариуполем». Недопуск «Динамо» к УПЛ? Значит, будет недопуск. Если украинский футбол это устраивает, будет недопуск. Или Федерации нужно выиграть суды у 2+2, освободить меня от штрафов».

«Я не готов, чтобы матчи «Динамо» в УПЛ показывали на Футбол 1/2», - заявил Суркис в интервью в программе Вацко Live.

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Игорь Суркис, ФК Динамо К, УПЛ, Футбол 1, Единый пул, Права на показ матчей.
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