Появилась кандидатура сменщика Сарри в случае отставки из Челси

Новости спорта: Соперник Динамо в 1\8 Лиги Европы Челси может расстаться с Маурицио Сарри.

Помощник Гарета Саутгейта в сборной Англии Стив Холланд может стать временным тренером Челси, сообщает The Telegraph.

Синие обратятся к Холланду, если решат уволить Маурицио Сарри на следующей неделе.

Холланд присутствовал на матчах своего бывшего клуба против Манчестер Юнайтед и Мальме, а также посетил игру молодежной команды синих в Юношеской лиге УЕФА против Монако.

Это породило слухи о том, что Стив заинтересован во временном возвращении в Челси. Клуб настаивает, что не вел переговоры ни с кем по поводу возможной замены Маурицио Сарри.

Маурицио Сарри близок к увольнению из Челси. Но результаты команды — не единственная проблема.

В субботу команду ожидает финал Кубка Лиги против Манчестер Сити, а в среду Синие сразятся с Тоттенхэмом в Премьер-лиге. Эти матчи могут стать последними для Сарри в Челси.

После 26 сыгранных матчей Челси идет на 6-м месте в Премьер-лиге, уступая Арсеналу по дополнительным показателям. В Лиге Европы синие сразятся в 1/8 финала с Динамо.