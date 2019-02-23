Суркис не продал Хачериди в Шахтер за €22 млн

Новости спорта: Игорь Суркис рассказал, как не продал Хачериди в Шахтер и о причинах, что могли разбаловать некогда лучшего защитника Украины.

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, сколько донецкий «Шахтер» предлагал за украинского защитника Евгения Хачериди.

«Мне предлагали за Хачереди €22 миллиона. И взять в аренду Сергея Кривцова. Аренда на год, продавать не хотели. Я уже склонялся, если бы отдали Кривцова за какие-то деньги. Но я же не отдал. Я убедил Хачериди, мне пришлось значительно повысить ему зарплату, что, наверное, его и разбаловало», — сказал Суркис в эфире программы «Вацко Light».

Контракт Хачериди принадлежал «Динамо» с 2007-го по 2018-й годы.

Игорь Суркис абсолютно спокойно отнесся с к результатам жеребьевки 1\8 Лиги Европы, где киевлянам предстоит сыграть с Челси.