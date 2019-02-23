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Форвард Милана Пентек повторил уникальный рекорд 20-летней давности

Форвард Милана Пентек повторил уникальный рекорд 20-летней давности
08:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Кшиштоф Пентек забил седьмой гол в шести матчах за Милан.

Нападающий Милана Кшиштоф Пентек отметился забитым голом в матче 25-го тура Серии А с Эмполи, который его команда уверенно выиграла 3:0.

Пентек отличился в каждом из своих первых четырех матчей за Милан в Серии А. Он стал первым игроком за 20 с лишним лет, которому удалось сделать подобное. В сентябре–октябре 1998 года немецкий нападающий Оливер Бирхофф также забил минимум по одному голу во всех четырех стартовых играх за россонери в чемпионате Италии.

После гола в ворота Эмполи Пентек, забивший семь голов в шести матчах за Милан во всех турнирах после перехода в миланский клуб, вплотную приблизился к нападающему Ювентуса Криштиану Роналду в гонке бомбардиров Серии А: у португальца 19 голов, у поляка — 18.

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Ранее Пентек пообещал, что Милан снова станет великим благодаря ему.

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ФК Милан, Серия А, Футбол, Новости футбола, Кшиштоф Пентек.
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