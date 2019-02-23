Скачать
Суббота, 23.02.2019
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Львов проиграл Черноморцу (Видео)
Львов проиграл Черноморцу (Видео)
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2019
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2019
Химик в шестой раз подряд выиграл Кубок Украины по волейболу
Волейболистки Химика в шестой раз выиграли Кубок Украины

Арсенал-Киев дозаявил 9 новичков на матчи УПЛ

Арсенал-Киев дозаявил 9 новичков на матчи УПЛ
08:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Арсенал-Киев дозаявил множество новичков на вторую часть сезона УПЛ.

Арсенал-Киев дозаявил девятерых игроков на вторую часть сезона чемпионата Украины. Об этом можна судить из заявки киевского клуба, которая опубликована на официальной сайте УПЛ.

Среди новичков:

Вратари: Роман Пидкивка, Пейман Салехисервак (Иран)

Защитники: Дмитрий Башлай, Сергей Вакуленко, Максим Жичиков

Полузащитники: Вячеслав Танковский, Джаба Липартия (Грузия)

Нападающие: Александр Ковпак, Гегам Кадимян (Армения)

Клуб пока официально не представлял игроков.

Президент Динамо отрицает передачу прав на матчи УПЛ в единый пул

Напомним, что по информации Sport Arena Арсенал-Киев не смог из-за финансовых проблем дозаявить на весеннюю часть сезона тех легионеров, которые ранее не были заявлены в чемпионат Украины среди профессионалов.

По итогам 18 туров Арсенал-Киев занимает последнюю позицию в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч Канониры сыграют с Десной 24 февраля в рамках 19-го тура чемпионата Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Ковпак, ФК Арсенал (Киев), Вячеслав Танковский, Сергей Вакуленко, Джаба Липартия, Гегам Кадимян, Роман Пидкивка, Пейман Салехисервак, Дмитрий Башлай, Максим Жичиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леоненко: Мои коты знают, что "Челси" - это площадка
02 Гвоздик отказался от проживания с семьей ради боя с Нгумбу
03 Против Шахтера и Динамо в УЕФА открыты дела
04 Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
05 Кличко объяснил назначение тренером Бэнкса после смерти Стюарда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь