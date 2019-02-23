Арсенал-Киев дозаявил 9 новичков на матчи УПЛ

Новости спорта: Арсенал-Киев дозаявил множество новичков на вторую часть сезона УПЛ.

Арсенал-Киев дозаявил девятерых игроков на вторую часть сезона чемпионата Украины. Об этом можна судить из заявки киевского клуба, которая опубликована на официальной сайте УПЛ.

Среди новичков:

Вратари: Роман Пидкивка, Пейман Салехисервак (Иран)

Защитники: Дмитрий Башлай, Сергей Вакуленко, Максим Жичиков

Полузащитники: Вячеслав Танковский, Джаба Липартия (Грузия)

Нападающие: Александр Ковпак, Гегам Кадимян (Армения)

Клуб пока официально не представлял игроков.

Напомним, что по информации Sport Arena Арсенал-Киев не смог из-за финансовых проблем дозаявить на весеннюю часть сезона тех легионеров, которые ранее не были заявлены в чемпионат Украины среди профессионалов.

По итогам 18 туров Арсенал-Киев занимает последнюю позицию в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч Канониры сыграют с Десной 24 февраля в рамках 19-го тура чемпионата Украины.