Названа причина трансферного бана Челси

Главной причиной бана Челси от УЕФА стал полузащитник Бертран Траоре.
Согласно правилам, клубы не имеют права осуществлять международные трансферы до тех пор, пока игрок не достигнет совершеннолетия. Но в случае с Траоре Челси это правило нарушил. Как сообщает Mirror, в апреле 2011 года за 15-летнего футболиста заплатили 154 тысячи фунтов его матери.
При этом, клуб, в котором Траоре играл на тот момент получил за него только 13 тысяч.
В 2017 году игрок перебрался в Лион. Отметим, что помимо дела с Траоре, ФИФА обнаружила еще 29 нарушений.