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Венгер отказался от работы в ПСЖ

Венгер отказался от работы в ПСЖ
09:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Насер Аль-Хелаиф отрицает интерес к французскому специалисту.

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаиф опровергнул информацию, что клуб намерен предложить экс-наставнику Арсенала Арсену Венгеру должность спортивного директора.

"У меня очень хорошие отношения с Арсеном. Я близок к нему и знаю его очень давно. Он замечательный менеджер и тренер. У него очень четкое и очень полное знание футбола".

"Но у нас есть спортивный директор Антеро Энрике, которому я очень доверяю. Я слышу, как средства массовой информации постоянно говорят, что Арсен придет, чтобы взять эту работу. Это слишком много".

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"Антеро делает очень хорошую работу. Он будет продолжать и останется на своей должности", — заявил Аль-Хелаиф Le Parisien.

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ПСЖ, Арсен Венгер, Футбол, Лига 1, Новости футбола, Насер Аль-Хелаиф.
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