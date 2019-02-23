Венгер отказался от работы в ПСЖ

Новости спорта: Насер Аль-Хелаиф отрицает интерес к французскому специалисту.

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаиф опровергнул информацию, что клуб намерен предложить экс-наставнику Арсенала Арсену Венгеру должность спортивного директора.

"У меня очень хорошие отношения с Арсеном. Я близок к нему и знаю его очень давно. Он замечательный менеджер и тренер. У него очень четкое и очень полное знание футбола".

"Но у нас есть спортивный директор Антеро Энрике, которому я очень доверяю. Я слышу, как средства массовой информации постоянно говорят, что Арсен придет, чтобы взять эту работу. Это слишком много".

"Антеро делает очень хорошую работу. Он будет продолжать и останется на своей должности", — заявил Аль-Хелаиф Le Parisien.