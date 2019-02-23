Руководство Фулхэма ищет замену Раньери

Новости спорта: Руководство Фулхэма не хочет продолжать сотрудничество с итальянским специалистом.

Как сообщает испанская газета AS, Фулхэм может снова провести замену на тренерском мостике. Главным претендентом на должность является Виктор Санчес дель Амо.

Бывший хавбек мадридского «Реала» и «Депортиво» Ла-Корунья ранее тренировал «Депортиво» и «Олимпиакос». Последним клубом испанца был «Бетис», из которого его уволили в конце сезона 2016/2017.

Напомним, что Раньери пришел в «Фулхэм» в ноябре 2018 вместо Славиши Йокановича, но желаемого результата прибытие итальянского тренера не дало. Руководство лондонцев всерьез задумывается об увольнении чемпиона Англии 2016 года.

Вчера, в рамках 27 тура Английской Премьер-лиги, «Фулхэм» уступил в выездном матче «Вест Хэму» со счетом 3:1. Сейчас «дачники занимают 19 место в таблице и отстают на 8 очков от 17 места, которое гарантирует прописку в АПЛ.