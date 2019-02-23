Тренер соперника Динамо в Лиге Европы не собирается покидать клуб

Новости спорта: Наставник Челси Маурицио Сарри отрицает информацию о ведении переговоров с итальянским клубом.

Главный тренер соперника Динамо в Лиге Европы Челси Маурицио Сарри заверил, что не вел переговоров с Ромой, несмотря на недавно появившуюся в СМИ информацию.

«Конечно, никаких контактов не было. У меня контракт с Челси на следующий сезон, так что это невозможно», — цитирует Сарри ВВС.

Сарри сейчас находится под давлением в Челси: в последних 6 матчах команда проиграла трижды, причем дважды – разгромно.

ESPN утверждал, что для Маурицио определяющими станут игра с Мальме (3:0) и финал Кубка Лиги против Манчестер Сити 24 февраля.

В Премьер-лиге синие идут шестыми, уступая Манчестер Сити 15 очков.

Напомним, 22 февраля жребий 1\8 Лиги Европы свел лондонский Челси с киевским Динамо.