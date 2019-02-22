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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19
14:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Дорога к финалу в Баку для киевлян будет проходить через Лондон.

Сегодня, 22 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По итогам процедуры определились 8 пар участников турнира. В частности, киевское Динамо получило в соперники Челси.

Все пары 1/8 финала Лиги Европы:

Зенит - Вильярреал

Арсенал - Ренн

Севилья - Славия

Валенсия - Краснодар

Наполи - Ред Булл Зальцбург

Динамо (Загреб) - Бенфика

Айнтрахт - Интер

Челси - Динамо (Киев)

Матчи 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Первый матч киевляне проведут на выезде, ответная игра состоится в Киеве.

Напомним, ранее Шахтер не сумел навязать сопротивление Айнтрахту и покинул турнир

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