Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19

Сегодня, 22 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По итогам процедуры определились 8 пар участников турнира. В частности, киевское Динамо получило в соперники Челси.

Все пары 1/8 финала Лиги Европы:

