Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19

Сегодня, 22 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По итогам процедуры определились 8 пар участников турнира. В частности, киевское Динамо получило в соперники Челси.
Все пары 1/8 финала Лиги Европы:
OFFICIAL: ROUND OF 16 DRAW!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 22 февраля 2019 г.
or #UELdraw pic.twitter.com/3OCua9VOkC
Зенит - Вильярреал
Арсенал - Ренн
Севилья - Славия
Валенсия - Краснодар
Наполи - Ред Булл Зальцбург
Динамо (Загреб) - Бенфика
Айнтрахт - Интер
Челси - Динамо (Киев)
Матчи 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Первый матч киевляне проведут на выезде, ответная игра состоится в Киеве.
Напомним, ранее Шахтер не сумел навязать сопротивление Айнтрахту и покинул турнир