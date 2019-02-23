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Суркис рассказал, почему отпускает легионеров Динамо бесплатно

Суркис рассказал, почему отпускает легионеров Динамо бесплатно
12:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Суркис рассказал, почему легионеры покидают клуб на правах свободных агентов.

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, почему легионеры покидали киевский клуб как свободные агенты.

"Они отработали контракт. Почему не говорят о Бернарде и Феррейре, которые ушли из Шахтера свободными агентами? Бывает, что не удается договориться.

Я люблю Виду как футболиста, он много отдал Динамо. Но когда к тебе приходят и говорят, что хотят получать 3 миллиона, то надо подписывать контракт только в том случае, если ты уверен в выплате зарплаты на пятый год. А расписаться трудно, ведь это 15 миллионов за пять лет. Я беру на себя обязательства.

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Не продлевать соглашение с Велозу было решением тренерского штаба Реброва. Мбокани нам был не нужен с его отношением к команде. Он хотел играть во всех матчах и только дома.

Антунеша приобрели за 3 миллиона евро, а продали за 4,5 миллиона. Антунеш – удачный трансфер. Он нам дал то, что мог дать, и мы его продали", – сказал Суркис в эфире шоу Вацко Light.

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Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), УПЛ, Домагой Вида, Виктор Вацко.
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