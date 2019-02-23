Президент ПСЖ рассказал о будущем Неймара и Мбаппе

Новости спорта: Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форварды Килиан Мбаппе и Неймар не покинут клуб летом

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форварды Килиан Мбаппе и Неймар не покинут клуб летом.

Считается, что из-за проблем с соблюдением финансового фэйр-плей парижане будут вынуждены продать одного из звездных футболистов.

- Останутся ли Мбаппе и Неймар в «ПСЖ»?

– Да, они останутся в Париже. Даже не 100%, а 2000%.

Многие СМИ, особенно во Франции, утверждают, что мы должны будем продать Неймара или Килиана. Я заявляю, что они останутся здесь.

Конечно, мы хотим покупать футболистов еще, оставаясь в рамках ФФП. Уверены, что у нас есть средства для этого, – сказал Аль-Хелайфи в интервью Le Parisien.