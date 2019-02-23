Интер сделал новое предложение Икарди

Новости спорта: "Нерадзурри" снова вступили в переговоры с аргентинцем

Миланский «Интер» сделал новое предложение форварду Мауро Икарди о продлении контракта, сообщает Corriere dello Sport.

Клуб готов заключить с 26-летним аргентинцем четырехлетнее соглашение на 6,5 миллиона евро в год, включая бонусы, несмотря на требования агента футболиста Ванды Нары, которая настаивает на сумме 7,5 миллионов в год.

Ранее «Интер» лишил аргентинца статуса капитана, передав повязку Самиру Хандановичу. и форвард не был включен в заявку команды на матч с «Рапидом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Также остается под вопросом участие аргентинца в следующем поединке «нерадзурри» против «Фиорентины» в матче 24 тура Серии А.