Скачать
Суббота, 23.02.2019
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Львов проиграл Черноморцу (Видео)
Львов проиграл Черноморцу (Видео)
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2019
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2019
Химик в шестой раз подряд выиграл Кубок Украины по волейболу
Волейболистки Химика в шестой раз выиграли Кубок Украины

Интер сделал новое предложение Икарди

Интер сделал новое предложение Икарди
13:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Нерадзурри" снова вступили в переговоры с аргентинцем

Миланский «Интер» сделал новое предложение форварду Мауро Икарди о продлении контракта, сообщает Corriere dello Sport.

Клуб готов заключить с 26-летним аргентинцем четырехлетнее соглашение на 6,5 миллиона евро в год, включая бонусы, несмотря на требования агента футболиста Ванды Нары, которая настаивает на сумме 7,5 миллионов в год.

Ранее «Интер» лишил аргентинца статуса капитана, передав повязку Самиру Хандановичу. и форвард не был включен в заявку команды на матч с «Рапидом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Президент ПСЖ рассказал о будущем Неймара и Мбаппе

Также остается под вопросом участие аргентинца в следующем поединке «нерадзурри» против «Фиорентины» в матче 24 тура Серии А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леоненко: Мои коты знают, что "Челси" - это площадка
02 Гвоздик отказался от проживания с семьей ради боя с Нгумбу
03 Против Шахтера и Динамо в УЕФА открыты дела
04 Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
05 Кличко объяснил назначение тренером Бэнкса после смерти Стюарда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь