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Харьков официально стал претендентом на проведение Суперкубка УЕФА

Харьков официально стал претендентом на проведение Суперкубка УЕФА
14:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Суперкубок УЕФА-2021 может состояться на стадионе Металлист.

Закончился срок приема заявок на проведение еврокубковых финалов 2021 года. Заявочные досье в УЕФА подали девять стран, среди которых и Украина.

Стадион Металист в Харькове поборется за право провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году.

Конкурентами украинской заявки будут стадион Виндзор Парк в Белфасте (Северная Ирландия), стадион Олимпийский в Хельсинки (Финляндия) и стадион Динамо в Минске (Беларусь),

Финал Лиги Европы пройдет либо на Динамо-Арене в Тбилиси (Грузия), либо на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье (Испания).

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На право проведения финала Лиги Чемпионов претендует Санкт-Петербурге (Россия) и Арена Мюнхен (Германия).

Хозяина матча за Суперкубок УЕФА 2021 года УЕФА назовет 29 мая 2019 года.

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Футбол, ОСК Металлист, Новости футбола, Суперкубок УЕФА.
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