ПСЖ и Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов

Новости спорта: Клубы рискуют получить трансферный запрет и дисквалификацию в Лиге чемпионов в ближайшие дни.

Манчестер Сити и ПСЖ могут быть вынуждены продать своих самых дорогих футболистов для восстановления баланса финансового фейр-плей, сообщает AS.

По информации источника, Спортивный арбитражный суд в ближайшее время вынесет свой вердикт касательно этого вопроса. Ранее они сообщили, что клубы не стали сотрудничать с руководящим органом, заявив, что расследование проводится на неподтвержденной информации журналистов.

Тем не менее, УЕФА может вынудить ПСЖ продать форвардов Киллиана Мбаппе или Неймара, а Манчестер Сити — нападающего Рахима Стерлинга или хавбека Кевина де Брюйне.

Иначе клубам грозит трансферный запрет и дисквалификация на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.