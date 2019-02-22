Леоненко: Мои коты знают, что "Челси" - это площадка

Новости спорта: Экс-форвард "Динамо" считает, что киевляне могут пройти клуб из Лондона в Лиге Европы.

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко считает, что для киевлян жребий в 1/8 финала Лиги Европы является приемлемым.

«Челси» для «Динамо» не самый плохой вариант. Как видим, команда Сарри сейчас провисает. Это такой же «Челси», как попадался киевлянам при Реброве, который все обыгрывали в АПЛ. Это не тот «Челси». Ведь у нас постоянно путают – тот «Челси», который был сильным, и нынешний.

Сыграйте хорошо и, может быть, товарищ Абрамович кого-то из «Динамо» возьмет. Даже мои коты знают, что «Челси» – это площадка. Если «Динамо» пройдет «Челси», то это будет эйфория. Съездите в Лондон и почитайте, что пишут о команде Сарри».

Напомним, Игорь Суркис считает, что с «Челси» можно играть.