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Леоненко: Мои коты знают, что "Челси" - это площадка

Леоненко: Мои коты знают, что "Челси" - это площадка
20:04 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-форвард "Динамо" считает, что киевляне могут пройти клуб из Лондона в Лиге Европы.

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко считает, что для киевлян жребий в 1/8 финала Лиги Европы является приемлемым.

«Челси» для «Динамо» не самый плохой вариант. Как видим, команда Сарри сейчас провисает. Это такой же «Челси», как попадался киевлянам при Реброве, который все обыгрывали в АПЛ. Это не тот «Челси». Ведь у нас постоянно путают – тот «Челси», который был сильным, и нынешний.

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Сыграйте хорошо и, может быть, товарищ Абрамович кого-то из «Динамо» возьмет. Даже мои коты знают, что «Челси» – это площадка. Если «Динамо» пройдет «Челси», то это будет эйфория. Съездите в Лондон и почитайте, что пишут о команде Сарри».

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Напомним, Игорь Суркис считает, что с «Челси» можно играть.

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Лига Европы, ФК Динамо К, Челси, Виктор Леоненко.
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