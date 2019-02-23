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Мариуполь победил Олимпик в первом матче УПЛ в 2019 году

Мариуполь победил Олимпик в первом матче УПЛ в 2019 году
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 19-го тура чемпионата Украины Мариуполь - Олимпик.

Футболисты "Мариуполя" одолели дома донецкий "Олимпик" в матче 19-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги, который возобновился 23 февраля после зимнего перерыва.

На домашнем стадионе имени Владимира Бойко мариупольцы выиграли со счетом 2:1.

Видео обзор матча:

В этой встрече арбитр Денис Шурман из Киевщины назначил два пенальти в ворота гостей, которые реализовали Александр Пихаленок (на 45+4 минуте) и Андрей Борячук (на 48-й). В составе "Олимпика" на 26-й минуте счет открыл Геннадий Пасич.

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Второй субботний матч пройдет во Львове. Футболисты клуба "Львов" на арене "Украина" встретятся с одесским "Черноморцем" (начало в 17.00, покажет "Футбол 2".

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В воскресенье, 24 февраля столичный "Арсенал" на стадионе имени Валерия Лобановского будет экзаменовать черниговскую "Десну" (14,00, "Футбол 1"), а полтавская "Ворскла" на арене имени Алексея Бутовского - львовские "Карпаты" (17.00, "Футбол 1 ").

Завершится 19-й тур двумя поединками с участием лидеров в понедельник, 25 февраля. Киевское "Динамо" принимает луганскую "Зарю" (18.30. "2+2"), а донецкий "Шахтер" встретится в Харькове с "Александрией" (19,00, "Футбол 1").

Положение команд: "Шахтер" - 45 очков (после 18-ти игр), "Динамо" - 38 (18), "Александрия" - 36 (18), "Заря" - 28 (18), "Ворскла" - 27 ( 18), "Мариуполь" - 27 (19), "Десна" - 24 (18), "Львов" - 23 (18), "Олимпик" - 19 (19), "Карпаты" - 17 (18), "Черноморец" - 12 (18), "Арсенал-Киев" - 8 (18).

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