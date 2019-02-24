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Фергюсон поговорит с футболистами МЮ перед матчем с Ливерпулем

Фергюсон поговорит с футболистами МЮ перед матчем с Ливерпулем
09:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Бывший менеджер "манкунианцев" сэр Алекс Фергюсон сможет мотивировать команду перед важнейшим поединком.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что позволит экс-наставнику "манкунианцев" Алексу Фергюсону пообщаться с командой перед поединком против Ливерпуля.

"Мы знаем, насколько важна эта игра для Манчестер Юнайтед и его болельщиков эта игра. Наше желание состоит в том, чтобы объединить команду и придать ей веру в себя. Если мы обыграем Ливерпуль, то это станет еще одним шагом на пути к успеху".

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"Сэр Алекс Фергюсон сможет поговорить с игроками, если захочет, потому что мы знаем, как много для него значили победы над Ливерпулем. Я играл в нескольких матчах сам, и знаю масштаб этого противостояния. Мы всегда с нетерпением ждали встреч против них", — цитирует Солскьяера Sky Sports.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, Алекс Фергюсон, АПЛ, Новости футбола.
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