Фергюсон поговорит с футболистами МЮ перед матчем с Ливерпулем

Новости спорта: Бывший менеджер "манкунианцев" сэр Алекс Фергюсон сможет мотивировать команду перед важнейшим поединком.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что позволит экс-наставнику "манкунианцев" Алексу Фергюсону пообщаться с командой перед поединком против Ливерпуля.

"Мы знаем, насколько важна эта игра для Манчестер Юнайтед и его болельщиков эта игра. Наше желание состоит в том, чтобы объединить команду и придать ей веру в себя. Если мы обыграем Ливерпуль, то это станет еще одним шагом на пути к успеху".

"Сэр Алекс Фергюсон сможет поговорить с игроками, если захочет, потому что мы знаем, как много для него значили победы над Ливерпулем. Я играл в нескольких матчах сам, и знаю масштаб этого противостояния. Мы всегда с нетерпением ждали встреч против них", — цитирует Солскьяера Sky Sports.