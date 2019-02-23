Шевчук: Каждый матч арбитры уничтожают Олимпик

Новости спорта: Вячеслав Шевчук подвел итоги первого официального матча Олимпика в 2019 году.

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение от Мариуполя.

"Создали большое количество моментов, которые должны были реализовывать - 3:0 вести. Худжамов, считаю, сейчас лучший голкипер в УПЛ. Это играющий тренер, он вытащил Мариуполь, спас команду от поражения, но в очередной раз вмешались дополнительные люди, два пенальти, и мы проиграли матч. Будем работать над завершением моментов, чтобы забивать.

Главное, чтобы никто нам не мешал побеждать. Опять мне будут звонить, извиняться. Впервые в истории украинского футбола я пришел на КДК, извинился, если там что-то было, когда случился конфликт с Шахтером. Мы с Паулу Фонсекой пожали руки, это нормально, они извинились. Мы идем дальше, это эмоции, но когда арбитры в каждом матче допускают ошибки, то этих ребят нужно наказывать, так просто нельзя. Они должны работать над ошибками. Каждый матч они уничтожают команду, а потом подходят и извиняются", - цитирует Шевчука footballua.tv.