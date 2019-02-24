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"Александрия сильна коллективом": Бондаренко предостерег Шахтер

"Александрия сильна коллективом": Бондаренко предостерег Шахтер
07:17 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Валерий Бондаренко, который недавно сменил Александрию на Шахтер поделился ожиданиями от матча команд в 19-м туре УПЛ.

- Осеннюю часть сезона ты завершал в составе Александрии, весеннюю начинаешь в расположении Шахтера. Хотелось бы сыграть с бывшим клубом?

- Ощущения двоякие: из-за перебора желтых карточек, к сожалению, пропускаю этот матч. Очень хотел сыграть с командой, где провел два года, но придется смотреть поединок на трибуне. Переживать буду за «горняков», потому что сейчас я футболист Шахтера. Однако желаю Александрии в дальнейшем добиться поставленных задач в текущем сезоне.

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- Каковы сильные стороны соперника?

- Александрия сильна коллективом, очень организованна в обороне, ребята бьются друг за друга на поле. В составе есть хороший форвард Артем Ситало, который выигрывает много борьбы, забивает важные мячи. В центре Андрей Запорожан и Банада слаженно действуют, давно выступают вместе. Также стоит опасаться быстрых фланговых хавбеков.

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- За счет чего подопечным Владимира Шарана удалось войти в тройку претендентов на медали?

- Думаю, за счет сплоченности команды. Парни выкладываются на поле, стараются выполнять все требования главного тренера, что и приносит результат.

- Шахтер уже провел два официальных поединка, Александрия только сегодня возвращается со сборов. На чьей стороне преимущество?

- Если говорить о физических кондициях, то я знаю, насколько хорошо Владимир Шаран готовит футболистов на сборах. Считаю, Александрия будет в прекрасной форме. В психологическом плане Шахтер будет чувствовать себя намного увереннее, потому что провел два официальных матча, плюс мы играем на домашнем стадионе, а это важный фактор.

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Валерий Бондаренко.
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