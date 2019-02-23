Львов проиграл Черноморцу (Видео)

Гол Виталия Гошкодери принес одесситам победу над львовянами (1:0).
ФК Львов - Черноморец 0:1
Гол: Гошкодеря, 32
ФК Львов: Сарнавский — Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов — Приймак, Сабино (Кадина, 68) — Липе, Алваро (Янчак, 73), Педро — Кауе (Пернамбуко, 60)
Черноморец: Литовченко — Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков — Морозенко (Мусолитин, 85), Бабенко — Танчик, Гошкодеря, Чорний (Коваль, 76) — Аржанов (Павлов, 90+1)
Предупреждения: Липе, Адамюк, Парамонов, Сабино, Приймак — Бабенко, Мищенко, Коваль
В 20-м туре Львов ожидает дерби с Карпатами, а Черноморец сразится с донецким Шахтером.