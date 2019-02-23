Месси продолжает лидировать в гонке за "Золотой бутсой"

Новости спорта: Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси продолжает возглавлять гонку за "Золотой бутсой".

В выездном матче 25-го тура испанской Примеры с "Севильей" (4:2) аргентинец стал автором хет-трика. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси забил 25 мячей в 23 играх.

Главным соперником лидера "Барселоны" в борьбе за "Золотую бутсу" является нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, записавший в активе 22 гола в 20 матчах французской Лиги 1. Третье место занимает форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (19 мячей в 24 встречах итальянской Серии А).

Гонка за "Золотой бутсой":

1. Лионель Месси ("Барселона") — 25 голов

2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") — 22

3. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 19

4. Кшиштоф Пёнтек ("Милан") — 18

5. Эдинсон Кавани ("ПСЖ") — 17

6. Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 17

7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") — 17

8. Фабио Квальярелла ("Сампдория") — 16

9. Дуван Сапата ("Аталанта") — 16

10. Николя Пепе ("Лилль") — 16

11. Луис Суарес ("Барселона") — 16.