Месси продолжает лидировать в гонке за "Золотой бутсой"

В выездном матче 25-го тура испанской Примеры с "Севильей" (4:2) аргентинец стал автором хет-трика. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси забил 25 мячей в 23 играх.
Главным соперником лидера "Барселоны" в борьбе за "Золотую бутсу" является нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, записавший в активе 22 гола в 20 матчах французской Лиги 1. Третье место занимает форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (19 мячей в 24 встречах итальянской Серии А).
Гонка за "Золотой бутсой":
1. Лионель Месси ("Барселона") — 25 голов
2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") — 22
3. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 19
4. Кшиштоф Пёнтек ("Милан") — 18
5. Эдинсон Кавани ("ПСЖ") — 17
6. Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 17
7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") — 17
8. Фабио Квальярелла ("Сампдория") — 16
9. Дуван Сапата ("Аталанта") — 16
10. Николя Пепе ("Лилль") — 16
11. Луис Суарес ("Барселона") — 16.