Месси оформил юбилейный хет-трик в карьере

Лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси поспособствовал победе тремя забитыми голами. Для аргентинца это уже 50-й хет-трик в карьере.
Первый хет-трик Месси оформил в марте 2007 года в матче с Реалом. Восемь хет-триков нападающий забил в Лиге чемпионов, 32 в чемпионате Испании, три в Кубке Испании, один в Суперкубке Испании и еще шесть за сборную Аргентины.
По количеству хет-триков в чемпионате Испании (32) Месси уступает только Криштиану Роналду (34).
Топ-7 действующих игроков по количеству хет-триков:
1. Криштиану Роналду — 51
2. Лионель Месси — 50
3. Луис Суарес — 29
4. Серхио Агуэро — 17
4. Роберт Левандовски — 17
6. Эдинсон Кавани — 15
7. Радамель Фалькао — 10