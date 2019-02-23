Скачать
Воскресенье, 24.02.2019
Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии
Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя

Месси оформил юбилейный хет-трик в карьере

Месси оформил юбилейный хет-трик в карьере
23:49 Сб, 23 Февраль 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Ранее в чемпионате Испании на Рамон Санчес Писхуане Барселона обыграла Севилью.

Лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси поспособствовал победе тремя забитыми голами. Для аргентинца это уже 50-й хет-трик в карьере.

Первый хет-трик Месси оформил в марте 2007 года в матче с Реалом. Восемь хет-триков нападающий забил в Лиге чемпионов, 32 в чемпионате Испании, три в Кубке Испании, один в Суперкубке Испании и еще шесть за сборную Аргентины.

По количеству хет-триков в чемпионате Испании (32) Месси уступает только Криштиану Роналду (34).

Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)

Топ-7 действующих игроков по количеству хет-триков:

1. Криштиану Роналду — 51

2. Лионель Месси — 50

3. Луис Суарес — 29

4. Серхио Агуэро — 17

4. Роберт Левандовски — 17

6. Эдинсон Кавани — 15

7. Радамель Фалькао — 10

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
02 Джо Джойс - Бермейн Стиверн. Видео нокаута
03 Поздний гол Джеко принес победу Роме над Фрозиноне (Видео)
04 Бокс. Митрофанов победил Росалеса в Киеве
05 Джошуа высказался о Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь