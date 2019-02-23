Месси оформил юбилейный хет-трик в карьере

Новости спорта: Ранее в чемпионате Испании на Рамон Санчес Писхуане Барселона обыграла Севилью.

Лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси поспособствовал победе тремя забитыми голами. Для аргентинца это уже 50-й хет-трик в карьере.

Первый хет-трик Месси оформил в марте 2007 года в матче с Реалом. Восемь хет-триков нападающий забил в Лиге чемпионов, 32 в чемпионате Испании, три в Кубке Испании, один в Суперкубке Испании и еще шесть за сборную Аргентины.

По количеству хет-триков в чемпионате Испании (32) Месси уступает только Криштиану Роналду (34).

Топ-7 действующих игроков по количеству хет-триков:

1. Криштиану Роналду — 51

2. Лионель Месси — 50

3. Луис Суарес — 29

4. Серхио Агуэро — 17

4. Роберт Левандовски — 17

6. Эдинсон Кавани — 15

7. Радамель Фалькао — 10