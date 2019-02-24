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УПЛ. Где и когда смотреть матчи 24.02.2019

УПЛ. Где и когда смотреть матчи 24.02.2019
12:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УПЛ

Новости спорта: Сегодня, 24 февраля, сыграют два матча 19-го тура футбольного чемпионата украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"Арсенал-Киев" принимает "Десну" на столичном стадионе "Динамо", а "Ворскла" играет дома с "Карпатами". Начало поединков 14:00 и 17:00 соответственно.

Киевский матч в прямом эфире покажете телеканал "Футбол 1", игра в Полтаве в режиме онлайн будет также транслироваться на телеканале "Футбол 1".

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Матчи лидеров, "Динамо" и "Шахтера", состоятся в понедельник, 25 февраля. Киевляне будут принимать "Зарю", а "Шахтер" - третью команду чемпионата "Александрию". В составе "Александрии" не будет играть нападающий Кулач, который арендован именно у "горняков"

Напомним, "Шахтер" лидирует в УПЛ, набрав 45 очков. На 7 очков меньше у "Динамо", которое занимает второе место.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Арсенал-Киев - Десна, Ворскла - Карпаты.
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