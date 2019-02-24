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Шахтер договорился о трансфере еще одного бразильца

Шахтер договорился о трансфере еще одного бразильца
14:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Шахтер договорился с Гремио о трансфере 19-летнего полузащитника Тете.

Донецкий Шахтер согласовал с бразильским Гремио трансфер 19-летнего вингера Тете, который вскоре перейдет в донецкий клуб, сообщает Globoesporte.globo.com.

Издание сообщает, что Горняки заплатят за трансфер игрока 10 миллионов евро, а в случае перепродажи 15% от стоимости получит Гремио.

Клубы достигли устного соглашения, но еще не подписали контракт. Шахтеру предстоит провести переговоры с агентом футболиста, хотя украинцы также договорились с Тете по зарплате.

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Издание Esporte.uol.com.br сообщает, что представители украинцев встретятся с бразильской стороной до завтра, чтобы закрыть сделку, а Гремио оставит за собой от 15 до 20% экономических прав на вингера.

В настоящее время Гремио владеет 60% прав на Тете, а у игрока прописана клаусула в размере 100 миллионов евро. Игрок совсем недавно продлил контракт с клубом до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Шахтер готов предложить за Тете 18 миллионов евро.

Во время зимнего межсезонья Горняки подписали четырех игроков: защитника Валерия Бондаренко из Александрии, полузащитников Манора Соломона из Макками Петах-Тиквы и Маркоса Антонио из Эшторила, а также форварда Даниила Сикана из Карпат, который отправился в аренду в Мариуполь.

На данный момент Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 45 очков после 18 туров и опережая Динамо на 7 пунктов.

Первый матч во второй части сезона команда Фонсеки проведет завтра в 19:00 против Александрии.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Гремио, Новости футбола, Тете.
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