Шахтер провел один из самых худших сезонов в еврокубках

Новости спорта: "Горняки" одержали всего одну победу в еврокубковой кампании 2018/19.

Донецкий Шахтер закончил свои выступления на европейской арене в текущем сезоне, проиграв Айнтрахту по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы.

В плей-офф Лиги Европы "горняки" попали через Лигу чемпионов, оказавшись выше Хоффенхайма и ниже Лиона с Ман Сити в турнирной таблице группового этапа.

Для дончан текущий сезон стал одним из самых неудачных в еврокубковой истории клуба. Шахтер одержал лишь одну победу в восьми матчах. Такое случалось еще в семи сезонах.

В последний раз подобная неудача случалась с командой в сезоне 2011/12, когда "горняки" заняли последнее место в группе ЛЧ с кипрским АПОЭЛом, питерским Зенитом и Порту. Тогда подопечные Мирчи Луческу добыли лишь одну победу над АПОЭЛом, который занял первое место в группе.

Впрочем, в сезоне 1978/79 показатель был еще хуже. Тогда Шахтер проиграл Барселоне по сумме двух матчей в 1/16 финала Кубка обладателей Кубков и вылетел на первой же стадии, не одержав ни единой победы в евро-сезоне.

Также "горняки" установили антирекорд сезона по разнице забитых и пропущенных — 11:22 (-11). На "втором" месте данного списка сезон 2001/02, когда подопечные Виктора Прокопенка забили 7 голов и пропустили 11 (-4).