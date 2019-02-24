Сваток рассказал, почему решил уйти из Зари

Новости спорта: Украинский защитник прокомментировал свой переход в "Хайдук".

Александр Сваток, перешедший из «Зари» в стан хорватского «Хайдука» считает, что вызов в сборную, кандидатом в которую он является можно получить и с хорватского чемпионата.

«Здесь все зависит от меня. Если уровень моей игры будет соответствовать требованиям национальной команды, то, верю, что тренерский штаб обратит на меня внимание. Буду очень стараться, не хочу, чтобы мои появления в сборной ограничились только тренировочным процессом».

«Прежде всего, я хотел бы сказать большое спасибо руководству луганского клуба, тренерскому штабу, что дали мне возможность сменить прописку зимой. Мы расстались в нормальных отношениях. А что касается уровня, то мне не хотелось бы сравнивать. Этой был мой выбор, правильный ли он, покажет время».

Сваток ставит перед собой цель выиграть золото хорватского чемпионата в составе клуба из Сплита.

«Я не присутствовал на собрании команды, когда обсуждались эти вопросы. Но, думаю, что необходимо завоевать право участвовать в еврокубках в будущем сезоне. Время и возможности для этого есть».

«Завоевать с Хайдуком золотые медали хорватского чемпионата и пошуметь в еврокубках», - очертил футболист свою ближайшую мечту.

Накануне Алексндр Сваток перешел из «Зари» в «Хайдук». Луганская команда получила 400 тысяч евро за трансфер.