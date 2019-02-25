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Экс-тренер Милана может возглавить сборную Ирана

Экс-тренер Милана может возглавить сборную Ирана
01:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Итальянский специалист Винченцо Монтелла может возглавить сборную Ирана.

Тренер Винченцо Монтелла, который с весны прошлого года находится без работы, получил предложение возглавить сборную Ирана, сообщает Tuttosport.

По информации издания, итальянцу поступило предложение о контракте сроком на 3 с половиной года с целью квалификации на Чемпионат мира в Катаре в 2022 году.

Федерация футбола Ирана находится в поисках наставника после поражения в 1/2 финала Кубка Азии Японии (0:3), в результате чего покинул сборную экс-наставник иранцев Карлуш Кейруш, ушедший в сборную Колумбии.

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Последним на данный момент клубом Монтеллы является Севилья, которую он покинул в апреле прошлого года. До этого он работал в Милане и ряде итальянских клубов.

Сборная Ирана также участвовала на Чемпионате мира в 2018 году, где не сумела выйти из группы, заработав 4 очка.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Винченцо Монтелла, Сборная Ирана по футболу.
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