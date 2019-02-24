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Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ

Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
16:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: "Северяне" заработали три очка в гостевом матче (2:0).

В первом матче "весенней" части УПЛ Десна встречалась с Арсенал-Киевом. Гол пришел довольно быстро - Денис Фаворов получил мяч на подступах к чужой штрафной и неотразимо пробил в верхний угол. 0:1. После этого команды поочередно владели игровой инициативой, но до опасных моментов дело не доходило.

Тем не менее, соперники поддерживали достаточно неплохие скорости и пытались изменить счет. Команды постоянно демонстрировал заряженность на борьбу и не собирались отдавать даже кусочек поля в центральной зоне. Свисток Александра Дердо отправил команды на перерыв при минимальном преимуществе "северян" в счете.

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В начале второго тайма в стане Арсенал-Киева сразу же появился Александр Ковпак, который должен был добавить атакующего потенциала хозяевам. Десна, в свою очередь, не собиралась закрываться у ворот и вполне уверенно шла в наступление при первой возможности.

За пятнадцать минут до конца матча Ковпак среагировал на мяч в чужой штрафной, но не смог прицельно пробить. А уже в компенсированное время гости заработали одиннадцатиметровый удар. За исполнение "приговора" взялся Артем Фаворов и не сплоховал. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Десны.

Арсенал-Киев — Десна 0:2

Голы: Д. Фаворов, 1, А. Фаворов, 90+2 (с пенальти).

Арсенал-Киев: Пидкивка — Жичиков, Вакуленко, Дубинчак, Башлай — Ориховский, Танковский — Козак, Кадимян, Семенюк (Ковпак, 46) — Алексеев.

Десна: Литовка — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Слинкин — Огиря, Богданов — Картушов, Филиппов, Волков — Бехбородько (А. Фаворов, 63).

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола.
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