Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя

Соль оценил шансы Динамо в матче против Челси в Лиге Европы

Соль оценил шансы Динамо в матче против Челси в Лиге Европы
16:40 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Испанский форвард Динмо оценил перспективы киевлян на проход в 1/4 финала Лиги Европы.

Форвард Динамо Фран Соль прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Да, нам достался именитый соперник. Но какая разница, с кем играть, если мы хотим выиграть Лигу Европы?

Конечно, "Челси" — это очень непростой соперник. Чтобы пройти его, мы должны быть подготовлены на своём максимуме. Необходимо будет играть агрессивно — только тогда мы сможем добиться успеха.

Шансы у нас пройти "Челси", конечно же, есть. Какие они именно? Пятьдесят на пятьдесят. Мы отдадим все силы, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги Европы".

Суркис рассказал, почему отпускает легионеров Динамо бесплатно

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы киевское Динамо одолело "Олимпиакос" из Греции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Фран Соль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве
02 Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
03 Украина узнала соперников на ЧМ-2019
04 Кепа довел Сарри до истерики в финале Кубка английской лиги (Видео)
05 Холифилд назвал лучшего боксера супертяжелого веса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь