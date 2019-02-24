Соль оценил шансы Динамо в матче против Челси в Лиге Европы

Новости спорта: Испанский форвард Динмо оценил перспективы киевлян на проход в 1/4 финала Лиги Европы.

Форвард Динамо Фран Соль прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Да, нам достался именитый соперник. Но какая разница, с кем играть, если мы хотим выиграть Лигу Европы?

Конечно, "Челси" — это очень непростой соперник. Чтобы пройти его, мы должны быть подготовлены на своём максимуме. Необходимо будет играть агрессивно — только тогда мы сможем добиться успеха.

Шансы у нас пройти "Челси", конечно же, есть. Какие они именно? Пятьдесят на пятьдесят. Мы отдадим все силы, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги Европы".

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы киевское Динамо одолело "Олимпиакос" из Греции.