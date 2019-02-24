Президент ПСЖ: Мбаппе уже легенда клуба

Новости спорта: 20-летнй француз проводит второй сезон в команде.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал Marca игру нападающего Килиана Мбаппе, заявив, что он уже считает форварда легендой клуба.

«Килиан уже легенда клуба. Просто невероятно, что в 20 лет он выиграл Кубок мира и стал одним из пяти лучших игроков в мире вместе с Неймаром.

В Париже его любят все. Он дома и знает, что у него есть все, что он может только пожелать, чтобы творить историю ПСЖ.

У него есть возможность заставить мечтать весь «Парк де Пренс» и всех молодых людей, которые любят спорт.

Отношения между ПСЖ и Мбаппе рассчитаны на долгосрочную перспективу, между нами сильное взаимное доверие».