Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве

В матче 19-го тура чемпионата Украины Ворскла на своем поле разгромно уступила Карпатам.
Гости открыли счет в конце первого тайма, когда Франциско Ди Франко точно пробил по чужим воротам.
После перерыва Карпаты забили еще трижды — хет-трик на счету Марьяна Шведа. Сначала нападающий реализовал пенальти, а затем дважды забил с игры.
На 85-й минуте Николас Карека мог отыграть один мяч, но не забил пенальти.
Обзор матча:
После этого матча Ворскла оказалась на 6-й позиции. В активе команды 27 очков. Карпаты, набрав 20 очков, переместились на 9-е место.