Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве

Новости спорта: Карпаты добыли легкую победу в Полтаве.

В матче 19-го тура чемпионата Украины Ворскла на своем поле разгромно уступила Карпатам.

Гости открыли счет в конце первого тайма, когда Франциско Ди Франко точно пробил по чужим воротам.

После перерыва Карпаты забили еще трижды — хет-трик на счету Марьяна Шведа. Сначала нападающий реализовал пенальти, а затем дважды забил с игры.

На 85-й минуте Николас Карека мог отыграть один мяч, но не забил пенальти.

Обзор матча:

После этого матча Ворскла оказалась на 6-й позиции. В активе команды 27 очков. Карпаты, набрав 20 очков, переместились на 9-е место.