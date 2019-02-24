Украина узнала соперников на ЧМ-2019

Новости спорта: Сборная Украины до 20 лет узнала, с кем сыграет на первенстве мира.

В воскресенье, 24 февраля, в Гдыне (Польша) состоялась жеребьевка чемпионата мира-2019 по футболу среди команд U-20.

Сборная Украины попала в квартет D, где ее соперниками стали следующие команды: США, Нигерия и Катар.

В первом матче украинцы сыграют против американцев (24.05), во втором – против Катара (27.05), в третьем – с Нигерией (30.05).

Напомним, команда Александра Петракова перед жеребьевкой попала в третью корзин, а на групповом этапе по регламенту соревнований не могла встретиться с европейскими сборными.

Отметим, что ЧМ-2019 (U-20) будет проходить с 23 мая по 15 июня в шести городах Польши: Бельско Бяла, Быдгощ, Гдыня, Лодзь, Люблин, Тыхы.