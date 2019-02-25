Соль назвал главную звезду Динамо

Новости спорта: По мнению испанского форварда динамовцев Франа Соля, звезда №1 в команде – Виктор Цыганков

Испанский новичок "Динамо" Фран Соль, своим голом в ворота "Олимпиакоса"выведший киевлян в 1/8 Лиги Европы, назвал главную, по его мнению, звезду команды.

"В первую очередь я бы хотел выделить Дениса Бойко. Считаю, что он стал настоящим героем ответного матча с "Олимпиакосом". А вообще главной звездой нынешнего "Динамо" я бы назвал Виктора Цыганкова, – сказал Соль в интервью dynamo.kiev.ua. - Его левая нога — это нечто! Это тот футболист, который в будущем будет успешно играть в Европе. Кроме того, необходимо выделить Николая Шапаренко. У него вообще какая-то особая энергия, и он умеет ею заразить всю команду. Ну и, конечно, нельзя не отметить Беньямина Вербича — это высококлассный футболист, который очень помогает "Динамо".

По словам Соля, быстрее всего он сдружился в "Динамо" с Вербичем и бразильцами: "А если говорить об украинцах, то это Шапаренко и Цыганков. С Цыганковым общаемся больше, потому что он владеет английским языком. Но Шапаренко так классно шутит, что для того, чтобы понять эти шутки, знание языка и не нужно".

Ранее президент "Динамо" заявлял, что рижеволосый Цыганков стоит 50-70 млн евро.