Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя

Соль назвал главную звезду Динамо

Соль назвал главную звезду Динамо
06:34 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: По мнению испанского форварда динамовцев Франа Соля, звезда №1 в команде – Виктор Цыганков

Испанский новичок "Динамо" Фран Соль, своим голом в ворота "Олимпиакоса"выведший киевлян в 1/8 Лиги Европы, назвал главную, по его мнению, звезду команды.

"В первую очередь я бы хотел выделить Дениса Бойко. Считаю, что он стал настоящим героем ответного матча с "Олимпиакосом". А вообще главной звездой нынешнего "Динамо" я бы назвал Виктора Цыганкова, – сказал Соль в интервью dynamo.kiev.ua. - Его левая нога — это нечто! Это тот футболист, который в будущем будет успешно играть в Европе. Кроме того, необходимо выделить Николая Шапаренко. У него вообще какая-то особая энергия, и он умеет ею заразить всю команду. Ну и, конечно, нельзя не отметить Беньямина Вербича — это высококлассный футболист, который очень помогает "Динамо".

Соль оценил шансы Динамо в матче против Челси в Лиге Европы

По словам Соля, быстрее всего он сдружился в "Динамо" с Вербичем и бразильцами: "А если говорить об украинцах, то это Шапаренко и Цыганков. С Цыганковым общаемся больше, потому что он владеет английским языком. Но Шапаренко так классно шутит, что для того, чтобы понять эти шутки, знание языка и не нужно".

Ранее президент "Динамо" заявлял, что рижеволосый Цыганков стоит 50-70 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо К, Денис Бойко, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Фран Соль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве
02 Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
03 Украина узнала соперников на ЧМ-2019
04 Кепа довел Сарри до истерики в финале Кубка английской лиги (Видео)
05 Холифилд назвал лучшего боксера супертяжелого веса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь