Динамо - Заря в 19-м туре УПЛ: где смотреть

Новости спорта: В рамках 19-го тура УПЛ сегодня киевское Динамо на НСК Олимпийский принимает Зарю.

Сегодня, 25 февраля, состоится один из двух важнейших матчей 19-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и луганской Зарей. Встреча второй и четвертой команды чемпионата пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», начало в 18:30 по киевскому времени.

Киевский клуб продолжает реализовывать билеты на стадион. Кассы открыты с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в субботу и воскресенье - с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14: 00), в день игры - с 10:00 и до окончания первого тайма матча. Отмечает, что доступны билеты в ценовых категориях 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

Кроме этого, в 18:30 на канале 2+2 и клубном Youtube-канале начнется прямая трансляция этого поединка.

Ранее сообщалось, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По итогам процедуры определились 8 пар участников турнира. В частности, киевское Динамо получило в соперники Челси.